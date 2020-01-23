ФСБ начала оперативнее ограничивать работу анонимных почтовиков, через которые "минировали" детсады и школы

Сотрудники ФСБ России сообщили об обнаружении очередного инструмента, с помощью которого украинские хакеры "минировали" российские детские сады и школы. Он оказался в Нидерландах.

- С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования. В тексте также указывались более 16 тысяч, якобы, заминированных школ, детских садов, больниц, объекты транспорта и торговых центров. Все угрозы носили ложный характер. На основании представления Генеральной прокуратуры России совместно с Роскомнадзором ограничили доступ к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail.com, - сообщили в ФСБ России.

Анонимный почтовый сервис Startmail.com атаковал ложными сообщениями Северную столицу уже в этом году 9 января.

- Письма приходили с четырех электронных ящиков (zakupilsya-nahajah@startmail.com, startuem@startmail.com, kubangoieev@startmail.com, vintovka.etoprazdnik@startmail.com, которые были перед этим взломаны. Письма с них поступали в суды и аэропорт "Пулково". В результате правоохранительным структурам пришлось проверить почти 300 городских объектов. Взрывчатку нигде не обнаружили, - отметил "КП" источник в силовых структурах.

Теперь и Startmail.com на территории России работать не будет. В прошлом году такая участь постигла 26 IP-адресов, шлюзы электронной почты ProtonMail, Mailfence, Yopmail, сети Tor и еще разделы 8 тысяч сайтов. Так будет с любым интернет сервисом, который будет распространять информацию о ложных минированиях в России. Если раньше сотрудникам ФСБ, чтобы ограничить работу иностранного сайта, надо было обращаться в Генпрокуратуру, Роскомнадзор и суд, то с появлением Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ сможет оперативнее реагировать на возникающие угрозы. Сотрудники этой службы получили право блокировать опасные сайты- источники кибератак незамедлительно. Без санкций Роскомнадзора и суда.

Все это говорит о том, телефонным террористам будет все сложнее сохранять свою анонимность.

Напомним, ложными сообщениями о взрывах школ Россию начали засыпать накануне 1 сентября 2017 года. Тогда же появились сообщения правоохранительных структур о том, что организаторы звонков находятся на Украине.

"Комсомолке" эту версию подтвердил и политолог Давид Пурцхванидзе, который возглавляет в Грузии "Антикризисный центр проблем безопасности" (АЦПБ) и IT-компанию (предоставляет услуги международной связи). Он рассказал, что преступники, которые находятся где-то под Киевом отправляют сообщения пользуясь цепочкой анонимных почтовых серверов и транзитных международных операторов IP- телефонии. Одной из таких электронных "прокладок" стала IT-компания Пурцхванидзе, чьи сервера установлены в Голландии. Она автоматически перенаправляла информацию в Россию. В доказательство Пурцхванидзе предоставил "КП" записи разговоров, которые мы передали в правоохранительные органы.

Но звонки с ложными сообщениями о терактах продолжаются. В четверг неизвестные "заминировали" в Москве несколько школ, станций метро, вокзалы и суды. Ситуация повторилась в Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке. Силовики говорят, что зачистить все анонимные почтовые серверы ФСБ не в состоянии. Специалисты будут это делать в ответ на каждую атаку и постепенно сужать круг подозреваемых.

Напомним, в 2017 году в России ужесточили наказание за ложные сообщения о терактах до пяти лет лишения свободы. Если такие сообщения получат тяжкие последствия для граждан, преступникам будет грозить от 8 до 10 лет. А еще миллиарды рублей штрафов, которые им предъявят государственные предприятия и российские предприниматели.

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ФСБ нашла почтовый сервис в Нидерландах с которого "минируют" детские сады и школы в России

Именно с него на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования (подробности)