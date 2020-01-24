Количество заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось до 896 человек

24 Янв. 2020 2020-01-24T19:35:51+03:00

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В Китае количество заболевших (на 17:00 по МСК) новым типом коронавирусом увеличилось до 896 человек. Напомним, ранее было известно о 830 зараженных и 26 умерших. Из них 26 человек умерли, а 36 человек полностью вылечились и были выписаны из больницы

Вирус уже распространился за пределы КНР. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде, а также. по последним данным, в Непале.

В конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань были зафиксированы первые случаи пневмонии неизвестного происхождения. Спустя несколько дней загадочный вирус распространился за пределы одного города. По последним данным, власти города Ухань закрыли выезд из города и приступили к строительству новой больницы, где смогут располагаться пострадавшие.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накауне стало известно, что число жертв коронавируса в Китае возросло до 26. Первая смерть от пневмонии нового типа зафиксирована в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. Отмечается, что умершие, в основном, были пожилыми людьми старше 65 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

ИСТОЧНИК KP.RU