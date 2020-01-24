"Неудачный день": В Польше рассказали о поражении Варшавы на форуме в Израиле

24 Янв. 2020 2020-01-24T19:29:00+03:00

При этом местные СМИ пишут, что стране следует обдумать причины сложившегося положения дел и не создавать новые конфликты

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Польские СМИ оценили итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв Холокоста и заявили, что для Варшавы это был "неудачный день".

- Проиграла Польша, проиграл тот взгляд на события восьмидесятилетней давности, который мы продвигаем, - с горечью подчеркнули журналисты издания Rzeczpospolita.

Издание отмечает, что польским властям следует обдумать причины сложившегося положения дел и не создавать новые конфликты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756493" frameborder="0"></iframe> Мировые лидеры на Всемирном форуме памяти Холокоста.

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ИСТОЧНИК KP.RU