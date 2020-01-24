"Неудачный день": В Польше рассказали о поражении Варшавы на форуме в Израиле
При этом местные СМИ пишут, что стране следует обдумать причины сложившегося положения дел и не создавать новые конфликты
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Польские СМИ оценили итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв Холокоста и заявили, что для Варшавы это был "неудачный день".
- Проиграла Польша, проиграл тот взгляд на события восьмидесятилетней давности, который мы продвигаем, - с горечью подчеркнули журналисты издания Rzeczpospolita.
Издание отмечает, что польским властям следует обдумать причины сложившегося положения дел и не создавать новые конфликты.
Мировые лидеры на Всемирном форуме памяти Холокоста.
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ИСТОЧНИК KP.RU