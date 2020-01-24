Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Китай

24 Янв. 2020 2020-01-24T20:53:40+03:00

Ограничения, по словам специалистов, необходимо ввести до нормализации эпидемиологической обстановки в стране

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Ростуризм порекомендовал туристическим компаниям приостановить продажу туров в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

По последним данным, количество заболевших новым коронавирусом выросло до 896 человек, из них 26 человек умерли. Еще 36 человек вылечились и были выписаны из больницы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756746" frameborder="0"></iframe> Первый шаг к победе над коронавирусом.В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом. И это маленький, но очень важный шаг к победе над эпидемией!

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ИСТОЧНИК KP.RU