Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Китай
Ростуризм порекомендовал туристическим компаниям приостановить продажу туров в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
По последним данным, количество заболевших новым коронавирусом выросло до 896 человек, из них 26 человек умерли. Еще 36 человек вылечились и были выписаны из больницы.
Первый шаг к победе над коронавирусом.В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом. И это маленький, но очень важный шаг к победе над эпидемией!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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