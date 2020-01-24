2020-01-24T20:58:03+03:00
В мире

В МИД РФ заявили, что россиян нет среди зараженных коронавирусом в Китае

Посольство и Генконсульства России продолжают поддерживать связь с российскими гражданами, находящимися на территории КНР
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Министерстве иностранных дел России заявили, что россиян нет среди пациентов, заболевших новым типом пневмонии на территории Китая.

Российское посольство и генконсульства продолжают отслеживать ситуацию с российскими гражданами, которые находятся на данный момент в КНР.

Китайские власти предпринимают необходимые меры в целях обеспечения здоровья и безопасности населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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