В МИД РФ заявили, что россиян нет среди зараженных коронавирусом в Китае

24 Янв. 2020 2020-01-24T20:58:03+03:00

Посольство и Генконсульства России продолжают поддерживать связь с российскими гражданами, находящимися на территории КНР

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что россиян нет среди пациентов, заболевших новым типом пневмонии на территории Китая.

Российское посольство и генконсульства продолжают отслеживать ситуацию с российскими гражданами, которые находятся на данный момент в КНР.

Китайские власти предпринимают необходимые меры в целях обеспечения здоровья и безопасности населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU