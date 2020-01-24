2020-01-24T22:33:07+03:00
В мире

В Пентагоне заявили об увеличении финансирования на разработку гиперзвукового оружия

При этом министр обороны США признал наличие конкуренции в этой области
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Пентагоне заявили об увеличении финансирования на разработку гиперзвукового оружияВ Пентагоне заявили об увеличении финансирования на разработку гиперзвукового оружияФото: REUTERS
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Министр обороны США Марк Эспер заявил, что конкуренция между странами в сфере разработки гиперзвукового оружия не может считаться гонкой вооружений.

При этом глава ведомства рассказал о том, что Пентагон увеличит финансирование на разработку гиперзвукового оружия.

- Я не вижу гонки вооружений как таковой. Когда я думаю о гонке вооружений, я вспоминаю о холодной войне. Я не считаю, что мы наблюдаем что-то подобное, - отметил Эспер.

Глава ведомства рассказал о наличии конкуренции в этой области и призвал активизировать усилия Штатов по разработке гиперзвукового оружия, пишет "ТАСС".

Напомним, американский лидер Дональд Трамп заявил, что в 2018 году на содержание ВС США было направленно 700 миллиардов долларов, в 2019 году 716 миллиардов долларов. В будущем Штаты рассчитывают только увеличивать траты на вооружение, так, к 2020 году они должны составить 738 миллиардов долларов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года Пентагон опубликовал в Сети видео первого испытания ранее запрещенной баллистической ракеты. Испытание произошло в неядерном оснащении с авиабазы "Ванденберг".

ИСТОЧНИК KP.RU

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