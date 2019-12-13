СЕГОДНЯ 08:20 2019-12-13T08:22:53+03:00

Испытание произошло в неядерном оснащении с авиабазы "Ванденберг" [видео]

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Минобороны США Марк Эспер опубликовал в соцсетях видео первого испытания баллистической ракеты наземного базирования, ранее запрещенной ДРСМД.

Сообщается, что испытание прошло в четверг, 12 декабря, в неядерном оснащении с авиабазы "Ванденберг".

Пентагон опубликовал в Сети видео первого испытания ранее запрещенной баллистической ракеты.В августе Пентагон сообщил об испытании крылатой ракеты наземного базирования, также ранее запрещенной Договором о РСМД

Напомним, в августе текущего года в Пентагоне сообщили об испытании крылатой ракеты наземного базирования, также ранее запрещенной Договором о РСМД.

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ИСТОЧНИК KP.RU