Пентагон опубликовал в Сети видео первого испытания ранее запрещенной баллистической ракеты
Минобороны США Марк Эспер опубликовал в соцсетях видео первого испытания баллистической ракеты наземного базирования, ранее запрещенной ДРСМД.
Сообщается, что испытание прошло в четверг, 12 декабря, в неядерном оснащении с авиабазы "Ванденберг".
Пентагон опубликовал в Сети видео первого испытания ранее запрещенной баллистической ракеты.В августе Пентагон сообщил об испытании крылатой ракеты наземного базирования, также ранее запрещенной Договором о РСМД
Напомним, в августе текущего года в Пентагоне сообщили об испытании крылатой ракеты наземного базирования, также ранее запрещенной Договором о РСМД.
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ИСТОЧНИК KP.RU