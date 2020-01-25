Первый испытательный полет нового Boeing 777X отложили из-за сильного ветра

25 Янв. 2020 2020-01-25T04:45:51+03:00

Самолет больше двух часов простоял на взлетной полосе, но в воздух так и не поднялся [фото]

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Первый испытательный полет нового самолета Boeing 777X отложили из-за сильного ветра, передает агентство Reuters со ссылкой на сообщение корпорации Boeing.

Лайнер должен был впервые взлететь с аэродрома Пайн-Филд, расположенного неподалеку от города Эверетт (штат Вашингтон) в пятницу, 24 января, в 10:00 по времени тихоокеанского побережья США (21:00 мск), однако так и не поднялся в небо.

«Самый длинный в истории пассажирский самолет» более двух часов простоял на взлетной полосе в ожидании улучшения погоды, но в итоге разработчики перенесли испытания на то же время следующего дня – 25 января. Если снова не помешает непогода, в субботу повторят попытку поднять Boeing 777X в воздух.

Лайнер больше двух часов простоял на взлетной полосеФото: REUTERS

«Сильный ветер помешал нам провести испытания в пятницу», - сообщили представители Boeing, пообещав информировать общественность о ходе подготовки к тестовому взлету своего детища.

В компании отметили, что первый испытательный полет – «важный этап тщательных испытаний» для нового лайнера, и «есть определенные требования к тому, какая сила ветра и на какой высоте может считаться допустимой». При этом не забыли упомянуть, что Boeing 777X – «самый большой и самый эффективный с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжный самолет, оснащенный двумя двигателями».

ИСТОЧНИК KP.RU