Новый глава Минздрава поздравил будущих медиков с Днем студента

25 Янв. 2020 2020-01-25T13:15:55+03:00

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Новый министр здравоохранения России Михаила Мурашко поздравил будущих врачей, преподавателей и сотрудников медицинских вузов с Днем студента.

Он заявил, что годы обучения в университете - не только одни из самых счастливых, но и самых ответственных. В этот период каждый открывает для себя что-то новое, интересное и значимое.

"Медицина безгранична, в ней множество специальностей и направлений: от молекулярной биологии, генетики до поликлинической терапии. Каждый находит в ней свой путь. Но главное - помнить принцип, переданный нам еще Гиппократом: лечить не болезнь, а больного", - приводятся слова министра на сайте ведомства.

Мурашко напутствовал студентов всегда гордится выбранным путем и быть преданными медицине.

"Поздравляю всех вас с праздником и желаю никогда не терять интерес к новым знаниям, любить медицину, уважать пациентов и коллег", - подытожил глава Минздрава.

Сайт kp.ru писал, что Мурашко стал министром всего несколько дней назад после объявления нового состава правительства. О нем отзываются, как о строгом руководителе и организаторе.

ИСТОЧНИК KP.RU