2020-01-22T16:06:23+03:00
Общество

Что ждать от министра здравоохранения Михаила Мурашко: Минздрав возглавил борец с подделкой лекарств

Министра Михаила Мурашко называют крепким организатором и строгим руководителем. Рассказываем, что ждать от нового главы ведомства
Анна НИКОЛАЕВА
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Министра Михаила Мурашко называют крепким организатором и строгим руководителем. Фото: Сергей Бобылев/ТАССМинистра Михаила Мурашко называют крепким организатором и строгим руководителем. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В недавнем послании Федеральному собранию президент призвал принимать меры для повышения рождаемости. Так что вполне логично назначение министром здравоохранения Михаила Мурашко, врача акушера-гинеколога по специальности, полушутя-полусерьезно говорят эксперты.

Новому главе Минздрава 53 года, он родом из Свердловска. Окончил школу с углубленным изучением физики, математики и химии. Поступил в Уральский государственный ордена Трудового Красного знамени медицинский институт. В 1986 - 1988 гг. отслужил срочником в армии, вернулся в вуз и закончил его в 1992 году. Потом работал в республиканской больнице в Сыктывкаре на разных должностях, в том числе - врачом акушером-гинекологом. В 1996-м стал заместителем главврача. Он был амбициозен, хотел продвигаться по управленческой линии и четко выстраивал свое поведение, рассказывают знавшие его в те годы.

Планы осуществились. В 2006 г. Михаил Мурашко стал министром здравоохранения Республики Коми. Проработал на этой должности до 2011 года. В 2012-м стал заместителем главы Росздравнадзора, а в марте 2013 года возглавил ведомство. Оттуда и перешел на должность министра здравоохранения России.

«Новый глава Минздрава видел нынешнюю систему здравоохранения через призму правонарушений - поскольку руководил надзорным органом. Это плюс», - считает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Подчиненные называют Мурашко строгим начальником и четким организатором.

Во главе Росздравнадзора он занимался контролем качества лекарств. Мурашко рассказывал журналистам, что очень выросло качество подделок, и все сложнее отличать их от оригинала. Самый высокий риск нарваться на фальшивку, по его словам, при нелегальной покупке лекарств через Интернет (онлайн-торговля медпрепаратами в России сейчас вне закона). Мурашко выступал за введение уголовной ответственности для продавцов лекарственного фальсификата.

Также новый министр известен как активный сторонник маркировки медикаментов. Большинство фармпроизводителей критикуют это нововведение из-за технических сложностей. А разработчики маркировки уверяют, что она повысит гарантии качества лекарств. Поскольку позволит отслеживать продвижение каждого препарата от производителя к потребителю. Для этого на упаковку наносится специальный штрихкод. Покупатель может убедиться в подлинности лекарства при помощи приложения на смартфоне, предназначенного для распознавания QR-кода.

Кроме ситуации на фармрынке Михаил Мурашко обращал особое внимание на качество работы косметологов и пластических хирургов. В последнее время участились жалобы населения, и Росздравнадзор совместно с Минздравом разработали новые правила оказания услуг по пластической хирургии, пояснял нынешний министр.

На новом посту ему предстоит решать наболевшие проблемы с качеством и доступностью медпомощи, наводить порядок в лекарственном обеспечении льготников. Заниматься повышением качества медицинского образования, бороться с дефицитом врачей и низкими зарплатами медиков.

ЛИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Рожать у будущего министра здравоохранения Мурашко мечтали все женщины

Оксана ФОМИНА

С будущим министром здравоохранения РФ я познакомилась в конце девяностых. Тогда мне, юной девице, только окончившей университет, дали задание написать про перинатальный центр Республики Коми. «Гидом» по центру и стал Михаил Альбертович. Меня поразила слаженная работа сотрудников. Все вокруг напоминало муравейник, где каждый четко знает свои обязанности. Никаких чаев на посту, никаких нянечек в стоптанных тапках. Все исключительно по делу.

Перинатальный центр в те времена только начинал свою работу и масштабы поражали. Мурашко терпеливо объяснял мне, что «перинатальный» - значит «около, вокруг родов». И что туда к ним поступают беременные женщины с проблемами из многих районов нашей суровой республики, чтобы все у них прошло благополучно.

Его фразу «здесь у каждой женщины будто красная лампочка. К ней повышенное внимание» помню до сих пор.

Рожать у Мурашко тогда мечтали почти все! Именно при нем родовспоможение в Коми расцвело. И хоть родом Михаил Альбертович из Екатеринбурга, в Сыктывкаре он стал настоящим северянином.

Потом Мурашко пошел по административной стезе - возглавил минздрав Коми. Независимо от занимаемой должности, всегда легко шел на контакт с журналистами, приходившим к нему с самыми разными вопросами.

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