25 Янв. 2020 2020-01-25T16:44:19+03:00

Минобороны: США «перехватили» российского генерала в Сирии больше года назад Фото: REUTERS

Ранее в Госдепе этот инцидент назвали «заминкой», которая произошла из-за отсутствия взаимопонимания между сторонами

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В Минобороны России прокомментировали информацию о «перехвате» американскими военными российского генерала в районе сирийского Манбиджа более года назад.

«Упомянутый американскими представителями факт произошел около 14 месяцев назад в районе сирийского населенного пункта Манбидж, который тогда находился под тройным контролем», - рассказали в ведомстве.

Во время «перехвата» сирийский район находился под контролем курдских отрядов, сирийских правительственных войск, а также так называемой антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединёнными Штатами

В военном ведомстве отметили, что сейчас в Сирии между российскими американскими войсками «сложились абсолютно нормальные и профессиональные отношения», а несогласованные действия в местах соприкосновения «оперативно разрешаются».

«Нам известно, где находятся американские подразделения, а американской стороне, – где действуют российские военнослужащие», - рассказали в Минобороны.

Напомним, ранее В Госдепе сообщили, что не пропустили российского генерала в Манбидж. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что между Вашингтоном и Москвой много лет действует соглашение о недопущении конфликтов, однако «время от времени случались заминки».

ИСТОЧНИК KP.RU