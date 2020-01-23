В Госдепе сообщили, что не пропустили российского генерала в Манбидж

23 Янв. 2020 2020-01-23T21:08:52+03:00

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На брифинге для журналистов спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте с задержанием автоколонны с российским генерал-майором. Начала он с того, что напомнил – между США и Россией много лет действует соглашение о недопущении конфликтов. Однако, «время от времени случались заминки». Одной из таких стала ситуация, когда американские войска не пропустили генерала из России в сирийский Манбидж.

- Началось это примерно 14 месяцев тому назад, когда россияне выдвинулись в юго-восточные части этого периметра. В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж. Однако со всем этим разобрались по военным каналам, - приводит слова Джеффри ТАСС.

Эти и другие сложности возникали, со слов американца, происходят из-за «отсутствия взаимопонимания».

В сентябре 2019 года американцы без предупреждения нанесли удары по Идлибу. Нападение привело к многочисленным жертвам, но на критику США ответили лишь тем, что назвали атаку "точечным ударом по террористам".

ИСТОЧНИК KP.RU