Фанат в футболке сборной России устроил драку на трибунах Australian Open

25 Янв. 2020 2020-01-25T16:59:45+03:00

Матч третьего круга Australian Open между россиянином Кареном Хачановым и австралийцем Ником Кирьосом. Фото: REUTERS

Конфликт удалось урегулировать силами других болельщиков и стюардов [видео]

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Фанат в футболке сборной России устроил драку на трибунах перед матчем третьего круга Australian Open между россиянином Кареном Хачановым и австралийцем Ником Кирьосом.

Видео драки появилось в Twitter. На кадрах можно заметить, как мужчину в красной футболке российской сборной успокаивали около десять человек.

Конфликт удалось урегулировать силами других болельщиков и охранников. Зачинщиков потасовки вывели со стадиона.

Грозят ли им какие-либо санкции, не уточняется.

По итогам матча 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии россиянин Хачанов уступил хозяину корта Кирьосу.

Напомним, 23 января, два лучших теннисиста России Даниил Медведев и Андрей Рублев без проблем прошли второй круг Australin Open и могут встретиться в четвертьфинале турнира

Фанат в футболке сборной России устроил драку.

ИСТОЧНИК KP.RU