Фанат в футболке сборной России устроил драку на трибунах Australian Open
Фанат в футболке сборной России устроил драку на трибунах перед матчем третьего круга Australian Open между россиянином Кареном Хачановым и австралийцем Ником Кирьосом.
Видео драки появилось в Twitter. На кадрах можно заметить, как мужчину в красной футболке российской сборной успокаивали около десять человек.
Конфликт удалось урегулировать силами других болельщиков и охранников. Зачинщиков потасовки вывели со стадиона.
Грозят ли им какие-либо санкции, не уточняется.
По итогам матча 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии россиянин Хачанов уступил хозяину корта Кирьосу.
Напомним, 23 января, два лучших теннисиста России Даниил Медведев и Андрей Рублев без проблем прошли второй круг Australin Open и могут встретиться в четвертьфинале турнира
Фанат в футболке сборной России устроил драку.
ИСТОЧНИК KP.RU