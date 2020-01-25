2020-01-25T16:59:45+03:00
Спорт

Фанат в футболке сборной России устроил драку на трибунах Australian Open

Конфликт удалось урегулировать силами других болельщиков и стюардов [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Матч третьего круга Australian Open между россиянином Кареном Хачановым и австралийцем Ником Кирьосом.Матч третьего круга Australian Open между россиянином Кареном Хачановым и австралийцем Ником Кирьосом.Фото: REUTERS
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Фанат в футболке сборной России устроил драку на трибунах перед матчем третьего круга Australian Open между россиянином Кареном Хачановым и австралийцем Ником Кирьосом.

Видео драки появилось в Twitter. На кадрах можно заметить, как мужчину в красной футболке российской сборной успокаивали около десять человек.

Конфликт удалось урегулировать силами других болельщиков и охранников. Зачинщиков потасовки вывели со стадиона.

Грозят ли им какие-либо санкции, не уточняется.

По итогам матча 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии россиянин Хачанов уступил хозяину корта Кирьосу.

Напомним, 23 января, два лучших теннисиста России Даниил Медведев и Андрей Рублев без проблем прошли второй круг Australin Open и могут встретиться в четвертьфинале турнира

Фанат в футболке сборной России устроил драку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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