США заключили сделку на разработку средств борьбы с гиперзвуковым вооружением

25 Янв. 2020 2020-01-25T20:26:05+03:00

В рамках соглашения Вашингтон планирует завершить работы к январю следующего года

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Министерство обороны Соединённых Штатов заключило соглашение с компанией Northrop Grumman на разработку технологий, необходимых для создания средств перехвата гиперзвукового оружия. Об это сообщили в Пентагоне.

«С компанией Northrop Grumman подписан базовый контракт на разработку и демонстрацию технологий, необходимых для создания усовершенствованных средств перехвата маневрирующего гиперзвукового вооружения», - говорится в заявлении

В Пентагоне добавили, что стоимость заключенной сделки составляет более 13 миллиардов долларов, а работу в рамках соглашения Вашингтон планирует завершить работы к январю следующего года.

Напомним, в конце прошлого года в ВВС США сообщили, в 2022 году к бою будут готовы сразу два вида гиперзвукового вооружения. Ранее в Пентагоне признали, что Вашингтон значительно отстает от Москвы по развитию технологий в сфере такого оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU