2020-01-25T20:52:45+03:00
В мире

Помпео обвинил журналистку в непорядочности после вопросов об Украине

Ранее репортёр сообщила, что госсекретарь США обругал ее в нецензурных выражениях
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Помпео обвинил журналистку в непорядочности после вопросов об УкраинеПомпео обвинил журналистку в непорядочности после вопросов об УкраинеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Госсекретарь США Майк Помпео отреагировал на заявление журналистки Мэри Луиз Келли, о том, что он обругал ее в нецензурных выражениях за вопросы об Украине во время интервью, посвященном иранской проблеме.

По словам Помпео, Келли солгала ему дважды. В первый раз при подготовке интервью в декабре, и второй раз - согласившись на разговор после интервью не под запись.

«Стыдно, что она решила нарушить основные правила журналистики и порядочности», - заявил глава Госдепа.

Американский госсекретарь назвал такое поведение журналистки печальным примером того, до чего дошли СМИ в попытке «навредить» президенту США Дональду Трампу и его администрации.

Как писал сайт kp.ru, ранее журналистка рассказала, что во время интервью с Помпео начала спрашивать об увольнении бывшего посла США в Киеве Мари Йованович. Госсекретарь немедленно прервал беседу и удалился. Позже Келли пригласили пройти в другую комнату, без диктофона. По ее словам, там американский дипломат в нецензурных выражениях поинтересовался, действительно ли она думает, что американцам есть дело до Украины, и сможет ли она сама найти эту страну на карте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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