2020-01-25T08:05:54+03:00
Политика

Трамп заявил, что не просил Парнаса помочь уволить посла США на Украине

В таких вопросах американский президент предпочитает полагаться на Госдепартамент и личного адвоката
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не просил предпринимателя Льва Парнаса содействовать ему в увольнении американского посла на Украине Мари Йованович.

Ранее такую информацию распространила телекомпания ABC. Журналисты ссылались на аудиозапись, сделанную в Вашингтоне 30 апреля 2018 года, на которой Трамп в присутствии Парнаса и его помощника Игоря Фрумана якобы говорит о необходимости уволить дипломата.

"Нет, у меня достаточно других людей для этого", - прокомментировал глава государства слухи в интервью Fox News.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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