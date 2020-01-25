Помпео обругал журналистку за вопросы об Украине

25 Янв. 2020 2020-01-25T09:10:36+03:00

По словам Мэри Луиз Келли, госсекретарь Майк Помпео прервал интервью, встал и несколько секунд буравил ее взглядом, а потом удалился Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Американская журналистка Мэри Луиз Келли, которая работает на радиостанции NPR, рассказала, как госсекретарь США Майк Помпео обругал ее в нецензурных выражениях за вопросы об Украине во время интервью, посвященном ситуации в Иране.

По словам репортера, глава госдепа напомнил, что согласился с ней встретиться, чтобы поговорить на другую тему. Отметил, что нынешняя администрация «предоставила украинцам возможность защитить себя», дав Киеву «Джавелины» (кстати, не бесплатно и непригодные к использованию – прим.ред.), а предыдущая «не сделала ничего, чтобы покончить с коррупцией на Украине», над чем сейчас «усердно работает» команда президента Трампа.

Но когда она стала спрашивать об увольнении бывшего американского посла в Киеве Мари Йованович, Помпео тут же прервал интервью, встал и несколько секунд буравил ее взглядом, а потом удалился. Позже растерявшуюся журналистку пригласили пройти к нему в другую комнату, но не брать с собой диктофон.

«Меня провели в личные апартаменты госсекретаря, где он кричал на меня столько же времени, сколько до этого длилось само интервью», - рассказала Келли, добавив, что высокопоставленный чиновник был очень раздражен ее вопросами об Украине.

По словам сотрудницы радиостанции, он, в частности, в непечатных выражениях поинтересовался, действительно ли она думает, что американцам есть хоть какое-то дело до Украины, и сможет ли сама Келли найти эту страну на карте.

Получив утвердительный ответ, Помпео попросил своих помощников принести карту мира без подписей. Как утверждает девушка, она верно указала, где находится Украина, после чего госсекретарь дал понять, что беседа закончена.

ИСТОЧНИК KP.RU