2020-01-25T23:40:33+03:00
В мире

Туроператор "Русь-Тур" принял решение вывезти своих туристов с китайского Хайнань

Эвакуация начнется 26 января
Мария ИГНАТЬЕВА
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Туроператор "Русь-Тур" принял решение вывезти своих туристов с китайского ХайнаньТуроператор "Русь-Тур" принял решение вывезти своих туристов с китайского ХайнаньФото: REUTERS
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Один их китайских островов, который был привлекателен для русских русистов оказался опасен из-за нового типа коронавируса. Туроператор "Русь-Тур" принял решение вывезти своих туристов с китайского острова Хайнань.

- Администрация правительства острова Хайнань запретила проводить любые экскурсии и массовые мероприятия на неопределенный срок. В связи с этим компания приняла решение о досрочном вывозе своих туристов из Китая. Эвакуация начнется с 26 января. Рейс из Хабаровска вылетит на Хайнань пустым и вывезет первую группу туристов, - сообщает туроператор.

Тур оператор отмечает, что рейсы по вывозу клиентов будут производиться ежедневно. Перевозчик намерен вывезти клиентов в течение недели. Вео на Хайнане сейчас находится 1,1 тысяч туристов "Русь-Тур".

Напомним, как писал сайт kp.ru, по последним данным, от нового вируса в Китае погиб 41 человек. Известно о уже о 1372 пациентах с вирусом в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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