Геннадий Онищенко - о том, как спастись от коронавируса: Без паники! Когда надо будет надевать маски - я позвоню в «Комсомолку» и всех оповещу!

«Будем отслеживать температурящих!»

- ...Геннадий Григорьевич, скажите, насколько нам это опасно? И когда они в Россию могут прийти?

- Кто может прийти?

- Коронавирусы.

- Александр, мы открытая страна, мы и по здравому рассудку, и по международным, и по национальным нашим правилам ничего не закрываем, и в этом необходимости нет. Мы просто призываем наших граждан выполнять те мероприятия, которые мы рекомендуем, и эти мероприятия состоят в том, что все, что мы делаем при гриппе - это и маски, и одежда по сезону, и ограничение массовых мероприятий в случае возникновения (эпидемии гриппа. - А.Г.) - оно будет работать так же, как и в данном случае при коронавирусе. Вчера мы продемонстрировали это, когда медицинская служба выявила температурящих (Речь о пассажирах, прибывших в аэропорт «Пулково». - А.Г.), и через несколько часов поставила диагноз, что там нет коронавируса, там есть грипп.

Мы и впредь будем отслеживать температурящих

Все!

(Онищенко бросает трубку: дескать, ему некогда. Настойчивый корреспондент «КП» снова набирает номер его телефона.)

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«Закрывать границы с Китаем пока рано»

- ...Алло - Алло-о! А зачем же вы бросаете трубку-то? Геннадий Григорьевич, я самое главное у вас не спросил. Вот посмотрел симптомы, они точно такие же. Температура, кашель…

- Все одно и то же, да.

- А как разобраться человеку, что это - грипп или коронавирус…

- А простому человеку надо не разбираться, а выполнять те «святые адаты», которые мы выполняем всегда при гриппе.

Если вы будете тщательно выполнять все, что мы просим вас делать, когда идет подъем заболеваемости гриппом, - я вам гарантирую, что вы не заболеете этим заболеванием. (Речь уже - о коронавирусе. - А. Г.).

И, пожалуйста, самое главное, те, кто вознамерился сегодня лететь в КНР, не делайте этого. Повремените.

- А если они прилетят?

- Кто?

- Вирусы. И китайцы. Их очень много.

- Значит, они прилетят, мы с ними будем проводить работу, которая будет адекватна состоянию заболеваемости и в Китае.

Поэтому сегодня, я считаю, что необходимости закрывать границы - на данные сутки - (то есть, на 23 января. - А.Г.) нет. И надеюсь, что такой необходимости не появится.

Поэтому, Александр Петрович, самая главная граница - это наше с вами серьезное отношение к собственному здоровью. Вот сейчас есть тяжелая острая респираторная инфекция...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756395" frameborder="0"></iframe> В китайском Ухане распространяется коронавирус.

- Да?

- Нет, но мы с вами стоим уже на пороге подъема заболеваемости гриппом, выполняйте все те предписания, которые мы вам рекомендуем, и вы будете защищены от этого заболевания, в том числе.

Количество инфицированных опасным коронавирусом в Китае увеличивается каждый день.Фото: REUTERS

- А вы в маске ходите сейчас сами?

- Я пока не хожу в маске, но, если понадобится, надену.

- Скажите, вот Дума…

- Когда я буду идти в «Комсомольскую правду», если, не дай Бог, мне придется туда идти, я точно ее надену. Чтобы защититься от язвительности ваших вопросов.

- Да какая язвительность, я просто обескуражен.

(Онищенко опять бросает трубку. Нервно. Но корреспондент «КП» - спокойно - опять же набирает номер его мобильник.)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756399" frameborder="0"></iframe> Изоляция китайского города Ухань.

«Зачем эпидемии на нас наступать?»

- ... Ах, это опять ты! Чем вы там все обескуражены?

- Когда может наступить и у нас такая ужасная эпидемия, не дай Бог…

- А зачем ей наступать? Мы делаем все для того, чтобы она не наступила. Вы сторонник копать рвы на границе и наливать в них раскаленное олово, так?

- Нет. Просто мы словом лечим.

- Саша, главная граница - это наше с вами отношение к здоровью. Даже, находясь среди заболевших априори этой инфекцией (то есть, - опять про коронавирусе. - А.Г.), если вы будете в маске...

- Простите, можно помедленнее, я - записываю!

... если вы будете мыть руки, если вы будете дезинфицировать посуду, из которой вы едите, если вы будете своевременно производить влажную уборку, проветривать помещение, то вы будете защищены.

Сотрудник Роспотребнадзора в салоне самолёта, прибывшего из Китая.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Понятно. Скажите, откуда она вообще взялась? Ее же не было, этой болезни.

- Почему не было?

- В прошлом году не было такой эпидемии.

- Пока эпидемии нет.

То количество заболевших, даже для одном Ухане (город в КНР. - А.Г.), это не эпидемия. Поэтому на сегодняшнее утро это официальная информация народной национальной комиссии КНР, которая подводит итоги за 22 января, 571 подтвержденный случай в 25 провинциях, 95 из них тяжелых и 17 смертельных. Все эти случаи в основном - и тяжелые, и смертельные - это в городе Ухань.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756403" frameborder="0"></iframe> Перекрыты въезды в китайский Ухань.

«Ухарства и пижонства это вирус не любит!»

- Ясно. Скажите, а какие предупреждения нашим соотечественникам, которые там работают, их же очень много, наших, не только китайцев…

- Те, которые там работают, значит, они знают китайский язык и они выполняют те предписания, которые дают национальные медицинские власти Китая.

Вы знаете, что даже господин Си Цзиньпин вмешался в этот процесс и дал жесткие установки. И там уже работают не только медики, которых всегда все обвиняют в том, что они пугают, там работают все.

И слава Богу, что они это делают, потому что это и наша безопасность.

А вот те, кто сегодня собирается туда ехать, или находится сейчас там и потом вернется домой, наши соотечественники, - и вдруг у кого-то возникнет недомогание, повышение температуры, респираторные явления... Я им очень убедительно прошу, обязательно придите к медикам и дайте им возможность разобраться с вашей инфекцией.

Не надо пижонства, не надо ухарства, нужно ответственно относиться к своему здоровью и ко всем нам, окружающим.

* * *

- Скажите, доктор! А вот когда придет пора против этого вируса надевать маски, вы нам позвоните, скажете?

- Алло, алло… Теперь я тебя не слышу.

- Щас перезвоню!

(После перезвона)

- Я говорю... Вот когда возникнет необходимость надевать маски, вы можете позвонить в «Комсомолку» и сказать, что - типа - пора вам, вашим читателям, посетителям сайта, радиослушателям надевать маски?

- Ну, мы сейчас ожидаем подъем заболеваемости гриппом, потому что вторая неделя уйдет, как детки начали учиться после каникул. Слава Богу, эпидемический подъем не начался у нас в ноябре-декабре, а уж немножко оживилось, хотя все на доэпидемическом уровне, но рост отмечается в регионах России.

В этой связи, против гриппа, я думаю, что будут вводиться эти меры по мере того, как в различных регионах будут превышены эпидемические пороги.

Так что, а для вас я специально позвоню, конечно, - в «Комсомолку». И всех оповещу - когда надевать маски. Мы вас возьмем на ручное управление.

- Спасибо огромное, мы вам очень признательны. До свидания.

- До свидания.