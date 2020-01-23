Геннадий Онищенко - о том, как спастись от коронавируса: Без паники! Когда надо будет надевать маски - я позвоню в «Комсомолку» и всех оповещу!
«Будем отслеживать температурящих!»
- ...Геннадий Григорьевич, скажите, насколько нам это опасно? И когда они в Россию могут прийти?
- Кто может прийти?
- Александр, мы открытая страна, мы и по здравому рассудку, и по международным, и по национальным нашим правилам ничего не закрываем, и в этом необходимости нет. Мы просто призываем наших граждан выполнять те мероприятия, которые мы рекомендуем, и эти мероприятия состоят в том, что все, что мы делаем при гриппе - это и маски, и одежда по сезону, и ограничение массовых мероприятий в случае возникновения (эпидемии гриппа. - А.Г.) - оно будет работать так же, как и в данном случае при коронавирусе. Вчера мы продемонстрировали это, когда медицинская служба выявила температурящих (Речь о пассажирах, прибывших в аэропорт «Пулково». - А.Г.), и через несколько часов поставила диагноз, что там нет коронавируса, там есть грипп.
Мы и впредь будем отслеживать температурящих
Все!
(Онищенко бросает трубку: дескать, ему некогда. Настойчивый корреспондент «КП» снова набирает номер его телефона.)
Геннадий Онищенко - о новом Кабмине: «Он здоровее, чем предыдущий - я справки навёл»
«Закрывать границы с Китаем пока рано»
- ...Алло - Алло-о! А зачем же вы бросаете трубку-то? Геннадий Григорьевич, я самое главное у вас не спросил. Вот посмотрел симптомы, они точно такие же. Температура, кашель…
- Все одно и то же, да.
- А как разобраться человеку, что это - грипп или коронавирус…
- А простому человеку надо не разбираться, а выполнять те «святые адаты», которые мы выполняем всегда при гриппе.
Если вы будете тщательно выполнять все, что мы просим вас делать, когда идет подъем заболеваемости гриппом, - я вам гарантирую, что вы не заболеете этим заболеванием. (Речь уже - о коронавирусе. - А. Г.).
И, пожалуйста, самое главное, те, кто вознамерился сегодня лететь в КНР, не делайте этого. Повремените.
- А если они прилетят?
- Кто?
- Вирусы. И китайцы. Их очень много.
- Значит, они прилетят, мы с ними будем проводить работу, которая будет адекватна состоянию заболеваемости и в Китае.
Поэтому сегодня, я считаю, что необходимости закрывать границы - на данные сутки - (то есть, на 23 января. - А.Г.) нет. И надеюсь, что такой необходимости не появится.
Поэтому, Александр Петрович, самая главная граница - это наше с вами серьезное отношение к собственному здоровью. Вот сейчас есть тяжелая острая респираторная инфекция...
В китайском Ухане распространяется коронавирус.
- Да?
- Нет, но мы с вами стоим уже на пороге подъема заболеваемости гриппом, выполняйте все те предписания, которые мы вам рекомендуем, и вы будете защищены от этого заболевания, в том числе.
Количество инфицированных опасным коронавирусом в Китае увеличивается каждый день.Фото: REUTERS
- А вы в маске ходите сейчас сами?
- Я пока не хожу в маске, но, если понадобится, надену.
- Скажите, вот Дума…
- Когда я буду идти в «Комсомольскую правду», если, не дай Бог, мне придется туда идти, я точно ее надену. Чтобы защититься от язвительности ваших вопросов.
- Да какая язвительность, я просто обескуражен.
(Онищенко опять бросает трубку. Нервно. Но корреспондент «КП» - спокойно - опять же набирает номер его мобильник.)
Изоляция китайского города Ухань.
«Зачем эпидемии на нас наступать?»
- ... Ах, это опять ты! Чем вы там все обескуражены?
- Когда может наступить и у нас такая ужасная эпидемия, не дай Бог…
- А зачем ей наступать? Мы делаем все для того, чтобы она не наступила. Вы сторонник копать рвы на границе и наливать в них раскаленное олово, так?
- Нет. Просто мы словом лечим.
- Саша, главная граница - это наше с вами отношение к здоровью. Даже, находясь среди заболевших априори этой инфекцией (то есть, - опять про коронавирусе. - А.Г.), если вы будете в маске...
- Простите, можно помедленнее, я - записываю!
... если вы будете мыть руки, если вы будете дезинфицировать посуду, из которой вы едите, если вы будете своевременно производить влажную уборку, проветривать помещение, то вы будете защищены.
Сотрудник Роспотребнадзора в салоне самолёта, прибывшего из Китая.Фото: Мария ЛЕНЦ
- Понятно. Скажите, откуда она вообще взялась? Ее же не было, этой болезни.
- Почему не было?
- В прошлом году не было такой эпидемии.
- Пока эпидемии нет.
То количество заболевших, даже для одном Ухане (город в КНР. - А.Г.), это не эпидемия. Поэтому на сегодняшнее утро это официальная информация народной национальной комиссии КНР, которая подводит итоги за 22 января, 571 подтвержденный случай в 25 провинциях, 95 из них тяжелых и 17 смертельных. Все эти случаи в основном - и тяжелые, и смертельные - это в городе Ухань.
Перекрыты въезды в китайский Ухань.
«Ухарства и пижонства это вирус не любит!»
- Ясно. Скажите, а какие предупреждения нашим соотечественникам, которые там работают, их же очень много, наших, не только китайцев…
- Те, которые там работают, значит, они знают китайский язык и они выполняют те предписания, которые дают национальные медицинские власти Китая.
Вы знаете, что даже господин Си Цзиньпин вмешался в этот процесс и дал жесткие установки. И там уже работают не только медики, которых всегда все обвиняют в том, что они пугают, там работают все.
И слава Богу, что они это делают, потому что это и наша безопасность.
А вот те, кто сегодня собирается туда ехать, или находится сейчас там и потом вернется домой, наши соотечественники, - и вдруг у кого-то возникнет недомогание, повышение температуры, респираторные явления... Я им очень убедительно прошу, обязательно придите к медикам и дайте им возможность разобраться с вашей инфекцией.
Не надо пижонства, не надо ухарства, нужно ответственно относиться к своему здоровью и ко всем нам, окружающим.
* * *
- Скажите, доктор! А вот когда придет пора против этого вируса надевать маски, вы нам позвоните, скажете?
- Алло, алло… Теперь я тебя не слышу.
- Щас перезвоню!
(После перезвона)
- Я говорю... Вот когда возникнет необходимость надевать маски, вы можете позвонить в «Комсомолку» и сказать, что - типа - пора вам, вашим читателям, посетителям сайта, радиослушателям надевать маски?
- Ну, мы сейчас ожидаем подъем заболеваемости гриппом, потому что вторая неделя уйдет, как детки начали учиться после каникул. Слава Богу, эпидемический подъем не начался у нас в ноябре-декабре, а уж немножко оживилось, хотя все на доэпидемическом уровне, но рост отмечается в регионах России.
В этой связи, против гриппа, я думаю, что будут вводиться эти меры по мере того, как в различных регионах будут превышены эпидемические пороги.
Так что, а для вас я специально позвоню, конечно, - в «Комсомолку». И всех оповещу - когда надевать маски. Мы вас возьмем на ручное управление.
- Спасибо огромное, мы вам очень признательны. До свидания.
- До свидания.
Больницы города Ухань переполнены.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»