2020-01-26T07:02:14+03:00
В мире

В Южной Корее зафиксировали третий случай заражения коронавирусом

Заболевший жил в Китае, а 20 января вернулся на родину
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Южной Корее зафиксировали третий случай заражения коронавирусомВ Южной Корее зафиксировали третий случай заражения коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Южное Корее зафиксировали третий случай заражения новым типом коронавируса. По данным организации Центров по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения страны, третий заболевший 54-летний мужчина.

Известно, что он жил в китайском городе Ухань, где в конце декабря прошлого года и зародился коронавирус 2019-nCoV. 20 января мужчина вернулся на родину. На тот момент у него не проявлялись симптомы заболевания, поэтому он беспрепятственно въехал в страну.

Сообщается, что симптомы у мужчины начала проявляться спустя два дня после возвращения на родину. С 22 января у него появился жар и озноб, но мужчина продолжил лечиться самостоятельно и лишь 25 января обратился за помощью к врачам. Специалисты изолировали пациента и провели анализы, которые подтвердили заражение коронавирусом.

Как писал ранее сайт kp.ru, жертвами коронавируса в Китае стали 54 человека, еще около двух тысяч числятся заразившимися. В Шанхае тем временем вылечили одного из заболевших вирусом.

Первый шаг к победе над коронавирусом.В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом. И это маленький, но очень важный шаг к победе над эпидемией!

ИСТОЧНИК KP.RU

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