2020-01-26T04:31:57+03:00
В мире

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 54

Болезнь подтвердилась почти у двух тысяч человек
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 54Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 54Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Китае выросло число погибших от нового коронавируса. По последним данным, в провинции Хубэй скончались еще 13 человек и 323 заразились. Таким образом всего погибли 54 человека, а заражены 1975.

Также сообщается об одном случае заражения коронавирусом в Канаде. По данным телеканала CBC, заболевший прилетел 22 января из китайского города Ухань, где в конце декабря и зародился вирус.

Как писал сайт kp.ru аэропортах тщательно проверяют здоровье прибывающих из Китая пассажиров. И уже известно о первых случаях, когда приходится помещать больных в больницу. В Иркутске, к примеру, жителя Поднебесной с подозрением на заражение "китайской пневмонией" отправили в госпиталь. Китайские власти закрыли несколько городов из-за вспышки инфекции. В Шанхае тем временем вылечили одного из заболевших вирусом.

Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Японские синоптики предрекли России бесснежные зимы и в будущем
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 54
Американский генерал призвал США брать пример в военной сфере с России
Пентагон сообщил о гибели американского военного в Сирии
В Турции спустя почти сутки после землетрясения под завалами здания нашли двухлетнего ребенка
Госпитализированные в Москве туристы из Китая прибыли в столицу 25 января
Туроператор "Русь-Тур" принял решение вывезти своих туристов с китайского Хайнань
Из отеля в Москве госпитализировали семь граждан Китая с высокой температурой
Кравчук считает, что Донбасс может сам вернуться в Украину
Новый Boeing 777X начал первый испытательный полет
В РПЦ объяснили позолоту на куполах храмов
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус: семь человек госпитализированы