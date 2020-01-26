Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 54

26 Янв. 2020 2020-01-26T04:31:57+03:00

Болезнь подтвердилась почти у двух тысяч человек

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В Китае выросло число погибших от нового коронавируса. По последним данным, в провинции Хубэй скончались еще 13 человек и 323 заразились. Таким образом всего погибли 54 человека, а заражены 1975.

Также сообщается об одном случае заражения коронавирусом в Канаде. По данным телеканала CBC, заболевший прилетел 22 января из китайского города Ухань, где в конце декабря и зародился вирус.

Как писал сайт kp.ru аэропортах тщательно проверяют здоровье прибывающих из Китая пассажиров. И уже известно о первых случаях, когда приходится помещать больных в больницу. В Иркутске, к примеру, жителя Поднебесной с подозрением на заражение "китайской пневмонией" отправили в госпиталь. Китайские власти закрыли несколько городов из-за вспышки инфекции. В Шанхае тем временем вылечили одного из заболевших вирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

ИСТОЧНИК KP.RU