В Шанхае вылечили первого больного коронавирусом

24 Янв. 2020 2020-01-24T19:11:59+03:00

Врачи зафиксировали нормальную температуру у заразившейся женщины из Уханя, не увидели реакции возбудителя на тесты и выписали ее

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В Шанхае сообщили о том, что врачи вылечили пациентку, у которой на днях подтвердили пневмонию, вызванную новым коронавирусом.

Речь идет о 56-летней женщине, которая жила в городе Ухань, откуда и распространился загадочный коронавирус.

В ходе лечения состояние китаянки улучшилось, а температура тела не превышает норму уже шесть дней.

Женщина почувствовала себя неважно 10 января и обратилась в больницу, а 15 января ее госпитализировали.

У пострадавшей уменьшились проблемы с дыханием, а результаты тестов на наличие вируса были отрицательными, пишет агентство Sina. Женщина пробыла в больнице еще несколько дней в качестве "перестраховки" и позже ее выписали.

Напомним, к 24 января жертвами коронавируса в Китае стали 26 человек, еще 894 человека числятся заразившимися. Изначально загадочный вирус был обнаружен в китайском городе Ухань. В итоге местные власти решили закрыть город для выезда.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России научились быстро определять "китайский" коронавирус и усилили контроль по всем границам. Китайские власти закрыли два города из-за вспышки инфекции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

ИСТОЧНИК KP.RU