В Шанхае вылечили первого больного коронавирусом
В Шанхае сообщили о том, что врачи вылечили пациентку, у которой на днях подтвердили пневмонию, вызванную новым коронавирусом.
Речь идет о 56-летней женщине, которая жила в городе Ухань, откуда и распространился загадочный коронавирус.
В ходе лечения состояние китаянки улучшилось, а температура тела не превышает норму уже шесть дней.
Женщина почувствовала себя неважно 10 января и обратилась в больницу, а 15 января ее госпитализировали.
У пострадавшей уменьшились проблемы с дыханием, а результаты тестов на наличие вируса были отрицательными, пишет агентство Sina. Женщина пробыла в больнице еще несколько дней в качестве "перестраховки" и позже ее выписали.
Напомним, к 24 января жертвами коронавируса в Китае стали 26 человек, еще 894 человека числятся заразившимися. Изначально загадочный вирус был обнаружен в китайском городе Ухань. В итоге местные власти решили закрыть город для выезда.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России научились быстро определять "китайский" коронавирус и усилили контроль по всем границам. Китайские власти закрыли два города из-за вспышки инфекции.
Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт
ИСТОЧНИК KP.RU
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