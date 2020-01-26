2020-01-26T09:27:53+03:00
Общество

Блогеры сравнили цены на продукты в Киеве и в Донецке

Владимир Зоркин считает, что жители украинской столицы тратят больше денег в магазинах
Юлия САЛЬНИКОВА
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Цены на продукты в Донецке оказались нижеЦены на продукты в Донецке оказались нижеФото: Евгения ГУСЕВА
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В YouTube появилось видео сравнения цен на продукты в Киеве и Донецкой народной республике. По сетевым магазинам и супермаркетам прошелся блогер Владимир Золкин.

Он покупал одинаковые продукты и считал, где они дороже и дешевле Например, закупаться помидорами оказалось выгоднее в Донецке. Там за килограмм просят 195 рублей (76 гривен), в Киеве тот же вес – 80 гривен. Дороже в Киеве и картошка - 11,5 гривны, в Донецке - 17,9 рубля (7,15 гривны). Килограмм апельсинов стоит в Донецке 75 рублей (29,53 гривны), а в Киеве — 37 гривен.

Хотя огурцы и болгарский перец дешевле брать в Киеве. Тоже самое можно сказать про мясо - за 100 грамм филе говядины в ДНР нужно заплатить 18,7 гривны), а в Киеве 18 гривен.

Корреспонденты сайта kp.ru ранее сравнили цены на продукты в магазинах Киева и Москвы.

Сравнение цен на продукты в Донецке и Киеве .Подписаться https://bit.ly/2U3kVlF https://xnovyny.com telegram https://t.me/xnovyny Facebook https://bit.ly/339qcxx Insta https://bit.ly/2C4r5vm #Хновини # # Это мой личный блог. С уважением Владимир Золкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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