Где дороже продукты - в Москве или Киеве

На днях сети на Украине и в России взволновал ролик, в котором блогеры сняли на видео ценники на самые известные продукты питания в далекой от политики глобальной ритейлерской сети «Ашан». Сравнение цен оказалось не в пользу населения столицы незалежной.

Все бы ничего, но блогеры сравнили цены на одни и те же продукты в магазинах «Ашан» в столице Украины Киеве и в пусть и региональном центре, но все же определенной провинции Саратове.

Саратовский «Ашан» предлагает своим покупателям товары по более доступным ценам. Открытие для киевлян оказалось, мягко говоря, нерадостным, и многие из них, разразившись дежурными проклятиями в адрес «злочинной влады» (а после «революции гидности» другой там вроде бы как и не было), тут же возмутились некорректными сравнениями блогеров: «Стоп-стоп-стоп!

Шокирующее сравнение цен в России и Украине взбудоражило сеть.

Сравнивать нужно или столицы, или регионы. Так что сравнение некорректно!»

- Отлично! - решили мы в московской редакции «Комсомольской правды», и наши корреспонденты отправились в один из «Ашанов» Москвы. Тем более что все магазины этой сети ведут примерно одинаковую ценовую политику, и, посетив один, можно смело говорить, что побывал во всех, поскольку цены хоть и отличаются от магазина к магазину, но не критично.

Аграрная сверх куда?

Результаты нашего похода - в таблице вверху. Поразительно, не правда ли? На Украине, которая позиционирует себя как аграрная сверхдержава (пусть и потенциально), где цены на продукты всю постсоветскую историю были существенно, чуть ли не в разы, а то и в разы ниже, чем в России, спустя 5 лет после «революции гидности» на «пути в Европу» люди сейчас платят за продукты больше, чем в России, что в регионах, что в столице.

Господа блогеры сравнили цены и на другие продукты. И практически по всему ассортименту рядовой украинский потребитель тратит больше, чем россиянин. Так, в Киеве стоят дороже, чем в Саратове, яблоки, гречка, макароны, мука и даже сахар, производством которого на экспорт Украина гордилась всю свою историю. Что интересно: в Москве эти же продукты стоят хоть и больше, чем в Саратове, но меньше, чем в Киеве.

Это звучит смешно, но Украина уже несколько лет подряд наращивает импорт свинины и картофеля. Так что для тех, кто на Украине выращивает кабанчика к Рождеству, сказ о том, что «тиха украинская ночь, но сало треба перепрятать», уже не просто сказ, а суровая реальность.

Не хлебом и бензином единым

Впрочем, цены на продукты сами по себе, конечно же, важнейший показатель, но уровень жизни определяется не только ими, но и соотношением доходов и всех расходов. Можно проживать в деревне и, получая 30 тысяч, жить более достойно и комфортно, чем в городе с зарплатой в 100 тысяч. Cколько получают те же москвичи и киевляне и сколько из полученного тратят на другие статьи расходов?

Цены ценами, но уровень жизни определяется прежде всего соотношением доходов и всех расходов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Конечно же, не в машине и не в транспорте, личном или общественном, мы проводим большую часть своей жизни, а дома или на работе. И если стоимость отопления офиса и платежей за него падает на плечи начальства, то за свои квартиры мы платим сами. И здесь нам тоже нечему завидовать жителям Киева.

Оплата ЖКХ за среднюю двухкомнатную квартиру в Москве варьируется в диапазоне от 4000 до 4800 рублей. Зимой из-за отопления чуть больше, летом - чуть меньше. В Киеве тоже есть разница между квитанциями в отопительный и летний сезоны, а с ноября она станет еще разительнее. Если сейчас, как говорят сами киевские эксперты, зимой за такую квартиру приходится платить около 3000 гривен (порядка 7900 рублей), при этом на отопление уходит до 2000 гривен из этой суммы, то с ноября, как заявляют представители самого «Киевтеплоэнерго» сумма расходов на тепло повысится до 2500 гривен. То есть даже если все остальные тарифы и не вырастут (во что слабо верится), то стоимость квартплаты за эту же квартиру вырастет на те же 500 гривен и будет достигать уже порядка 9 тысяч рублей. При этом правительство Украины уже объявило, что снижения тарифов в обозримом будущем не будет, зато оно пересмотрит в сторону снижения количество семей, получающих субсидии для оплаты ЖКХ.

И, знаете, с учетом всего вышеперечисленного вопрос, поедут ли киевляне за продуктами в Россию (по образу и подобию «длинных, зеленых и пахнущих колбасой» пригородных электричек из Москвы во времена СССР), особенно если эти тенденции продолжатся, кажется уже не таким фантастичным...