2020-01-26T12:50:52+03:00
В мире

В Совфеде считают, что украинские политики «подыгрывают друг другу», говоря о «возвращении» Крыма и Донбасса

Ранее экс-президент Украины заявил, что Донбасс вернется сам, а для Крыма "нужна другая схема"
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Украине рассуждают о возвращении территорийВ Украине рассуждают о возвращении территорийФото: REUTERS
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На заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о "возвращении" Украины и Крыма ответили в Совете Федерации. Напомним, Кравчук рассказал о своем видении того, как Украина будет действовать дальше. Например, он считает, что Донбасс "может сам вернуться", правда, для этого киевским властям потребуется поддержка мирового сообщества.

В этом направлении Владимир Зеленский, по мнению бывшего президента Украины, действует совершенно верно. Что касается Крыма, то "тут нужна другая схема". Власти страны не раз заявляли, что отказываются от силового метода в решении спорного вопроса.

- Эта тема постоянно присутствует в украинской политике. Украинские политики просто подыгрывают друг другу и гражданам страны. Кроме того, есть элементарный страх говорить правду, что Крым никогда не вернётся в состав Украины, - приводит слова члена комитета Совета Федерации по международным делам, сенатора от Крыма Сергея Цекова RT.

Он считает, что в Украине силен страх перед националистами, которые пугают даже "верхушку общества".

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Совфеде считают, что украинские политики «подыгрывают друг другу», говоря о «возвращении» Крыма и Донбасса
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