Песков заявил, что между Путиным и Зеленским установлен эффективный рабочий контакт
Между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским установлен рабочий контакт. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
- Это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс,- добавил представитель Кремля.
При этом рабочий контакт между президентами является эффективным, «как показали последние события». Напомним, Путину и Зеленскому удалось договориться об обмене задержанными в сентябре 2019 года. Идут переговоры о втором этапе обмена, даты которого пока нет, как и нет окончательных списков. Вероятно, этот вопрос хотел обсудить с российским президентом Владимир Зеленский, когда представители его офиса направляли в Кремль заявку на встречу в Израиле:
- Но на полях многостороннего мероприятия "отдельную встречу просто физически, к сожалению, организовать невозможно,- сказал Дмитрий Песков.
Украинский президент, не получив слово на форуме памяти жертв Холокоста, решил вообще отказаться от посещения мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU