Песков заявил, что между Путиным и Зеленским установлен эффективный рабочий контакт

26 Янв. 2020 2020-01-26T14:59:04+03:00

В Кремле подтвердили, что из офиса украинского президента поступал запрос на встречу с российским лидером в Израиле

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Между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским установлен рабочий контакт. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

- Это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс,- добавил представитель Кремля.

При этом рабочий контакт между президентами является эффективным, «как показали последние события». Напомним, Путину и Зеленскому удалось договориться об обмене задержанными в сентябре 2019 года. Идут переговоры о втором этапе обмена, даты которого пока нет, как и нет окончательных списков. Вероятно, этот вопрос хотел обсудить с российским президентом Владимир Зеленский, когда представители его офиса направляли в Кремль заявку на встречу в Израиле:

- Но на полях многостороннего мероприятия "отдельную встречу просто физически, к сожалению, организовать невозможно,- сказал Дмитрий Песков.

Украинский президент, не получив слово на форуме памяти жертв Холокоста, решил вообще отказаться от посещения мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU