Украина запросила встречу Зеленского с Путиным в Израиле

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:11:28+03:00

В Кремле сообщили, что встреча двух президентов если и будет, то скорее всего очень короткой

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Киев запросил встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Помощник Путина сообщил, что график российского лидера в ходе поездки в Израиль «очень насыщенный» и контакты с лидерами других государств если и будут, то короткими, «на ногах».

«Состоятся ли продолжительные беседы - это весьма сомнительно, просто времени нет физически, хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского (…) время крайне ограничено, все сжато, мы просто надеемся на отдельный короткий контакт, так называемый контакт "на ногах"», - отметил он.

В офисе Зеленского тем временем сообщили, что если встреча состоится, то будет поднят вопрос освобождения удерживаемых лиц.

Как сообщал сайт kp.ru, «главным пунктом» программы пребывания Путина в Израиле является международный форум «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом» в Иерусалиме, на котором российский лидер выступит в качестве главного гостя.

ИСТОЧНИК KP.RU