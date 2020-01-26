Медики назвали продукты для наращивания мышц и сжигания жира
Испанские врачи-диетологи рассказали о продуктах, которые помогу набирать мышечную массу и сжечь жир. Специалисты отмечают, что прежде всего основу питания должна составлять пища, богатая белком.
В специальном списке, опубликованном в издание La Vanguardia, диетологи поставили на первое место куриные яйца, которые богаты лейцином - аминокислотой, помогающей мышцам расти. Врачи посоветовали съедать по одному яйцу в день.
Другим богатым лейцином продуктом является курица. Ее специалисты назвали хорошей альтернативой красному мясу. В указанный список также вошли тунец, натуральный йогурт без сахара, тофу, бобы и пара фрукты – бананы и авокадо.
Напомним, ранее ученый сообщил о специальной формуле «2+2+4», которое поможет избавиться от жира на животе. Сайт kp.ru также рассказывал о десяти «золотых правилах» для похудения.
ИСТОЧНИК KP.RU