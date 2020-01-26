26 Янв. 2020 2020-01-26T16:30:47+03:00

Медики назвали продукты для наращивания мышц и сжигания жира Фото: Анастасия ШАРОВА

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Испанские врачи-диетологи рассказали о продуктах, которые помогу набирать мышечную массу и сжечь жир. Специалисты отмечают, что прежде всего основу питания должна составлять пища, богатая белком.

В специальном списке, опубликованном в издание La Vanguardia, диетологи поставили на первое место куриные яйца, которые богаты лейцином - аминокислотой, помогающей мышцам расти. Врачи посоветовали съедать по одному яйцу в день.

Другим богатым лейцином продуктом является курица. Ее специалисты назвали хорошей альтернативой красному мясу. В указанный список также вошли тунец, натуральный йогурт без сахара, тофу, бобы и пара фрукты – бананы и авокадо.

Напомним, ранее ученый сообщил о специальной формуле «2+2+4», которое поможет избавиться от жира на животе. Сайт kp.ru также рассказывал о десяти «золотых правилах» для похудения.

ИСТОЧНИК KP.RU