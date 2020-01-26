В Иране на борту самолета возник пожар

26 Янв. 2020 2020-01-26T18:55:54+03:00

Лайнер загорелся через несколько минут после вылета из аэропорта

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На борту самолета, выполнявшего рейс на внутренних линиях в Иране, возник пожар.

Как сообщил иракский телеканал Al Sumaria, лайнер направлялся в Тегеран из города Горган, на севере Ирана. Самолет загорелся в воздухе через несколько минут после вылета из аэропорта административного центра провинции Голестан. Капитан принял решение вернуться в аэропорт вылета.

По данным агентства Mehr, у лайнера загорелся двигатель. Пилотам удалось посадить судно и состояние всех пассажиров нормальное.

Напомним, в мае прошлого года Сухой Суперджет летевший из Москвы в Мурманск вылетел из московского аэропорта «Шереметьево» и уже через несколько минут повернул в обратную сторону из-за пожара на борту. В результате полностью выгорела половина самолета. 13 человек погибли, в том числе двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU