Пожар самолета в аэропорту Шереметьево: как минимум один погибший
Пассажирский самолет Москва-Мурманск экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания. Об этом в воскресенье сообщают очевидцы.
В Шереметьево загорелся самолет рейса Москва - Мурманск.
В экстренных службах уточнили, что самолет SSJ-100 при совершении аварийной посадки в аэропорту Шереметьево загорелся.
Возгорание самолёта в Шереметьево: прямая трансляция.
"Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся", - приводит ТАСС слова представителя экстренных служб.
Известно, что самолет вылетел около 18:00 мск из Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку, при которой загорелся.
В Шереметьево загорелся самолёт.Самолёт загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево. Есть данные о 12 погибших. Но официально подтверждена информация об одной жертве.
По предварительным данным, при совершении посадки самолета в Шереметьево есть пострадавшие. По последним данным Следственного комитета, жертвой пожара стал один человек, четверо пострадали.
К настоящему времени пожар потушен, самолет практически полностью уничтожен огнем.
На данный момент аэропорт "Шереметьево" восстановил штатную работу после ЧП. После ЧП из воздушной гавани уже отправились первые рейсы.
Самолет загорелся при посадке в Шереметьево.
ИСТОЧНИК KP.RU