Пожар самолета в аэропорту Шереметьево: как минимум один погибший

Пассажирский самолет Москва-Мурманск экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания. Об этом в воскресенье сообщают очевидцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706927" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево загорелся самолет рейса Москва - Мурманск.

В экстренных службах уточнили, что самолет SSJ-100 при совершении аварийной посадки в аэропорту Шереметьево загорелся.

Возгорание самолёта в Шереметьево: прямая трансляция.

"Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся", - приводит ТАСС слова представителя экстренных служб.

Известно, что самолет вылетел около 18:00 мск из Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку, при которой загорелся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706930" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево загорелся самолёт.Самолёт загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево. Есть данные о 12 погибших. Но официально подтверждена информация об одной жертве.

По предварительным данным, при совершении посадки самолета в Шереметьево есть пострадавшие. По последним данным Следственного комитета, жертвой пожара стал один человек, четверо пострадали.

К настоящему времени пожар потушен, самолет практически полностью уничтожен огнем.

На данный момент аэропорт "Шереметьево" восстановил штатную работу после ЧП. После ЧП из воздушной гавани уже отправились первые рейсы.