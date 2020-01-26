Российские фигуристы на Чемпионате Европы выиграли все золотые медали

26 Янв. 2020 2020-01-26T19:59:55+03:00

Алена Косторная в 16 лет выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию Фото: REUTERS

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На чемпионате Европы-2020 в Граце российские фигуристы установили рекорд для одной страны. Россияне выиграли 4 золота из 4, а в общем завоевали 10 медалей из 12.

В женском одиночном катании Алена Косторная упала один раз, Анна Щербакова и Александра Трусова - два раза. Но их соперницы все равно отстали от них более чем на 40 баллов и россиянки заняли весь подиум. Золото взяла Косторная, серебро и бронзу Щербакова и Трусова, соответственно.

Чемпионом в мужском одиночном катании стал Дмитрий Алиев, а серебро взял Артур Даниелян.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду, Александра Степанова и Иван Букин взяли бронзу.

В парном катании победили золото взяли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро, а Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – бронзу.

Ранее сайт kp.ru подрано рассказывал о том, как наши фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU