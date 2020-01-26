2020-01-26T01:03:23+03:00
Спорт

Алена Косторная в 16 лет выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию

Три наших девушки - в лидерах на европейском первенстве. Вторая - Щербакова, третья - Трусова
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Косторная - чемпионка Европы 2020 года.Косторная - чемпионка Европы 2020 года.Фото: REUTERS
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Вечером в субботу, 25 января, в австрийском городе Грац были разыграны медали в самом ожидаемом виде программы чемпионата Европы. Девушки выясняли, у кого будут медали первого серьезного турнира 2020 года. В лидерах с большим отрывом после первого проката были трио звездных учениц Этери Тутберидзе - Косторная, Трусова и Щербакова. В этом сезоне эта троица выигрывает все состязания, на которые приезжает. Меняется только порядок между девушками. Косторная была первой в финале Гран-При, Щербакова - на чемпионате России. А у Трусовой за плечами были только две победы на этапах Гран-При, как и у подруг по команде.

По итогам жеребьевки все три наших девушки попали в сильнейшую разминку и именно прокатами россиянок закрывались выступления чемпионата Европы. Сначала - Щербакова, затем - Трусова, а в финале - Алена Косторная. По сути, вся интрига вечера состояла лишь в том, в каком порядке будут наши девушки на первенстве Европы. Год назад первой была Софья Самодурова, а второй - Алина Загитова. "Бронзу" взяла Вивека Линфордс из Финляндии. Сейчас же у нас были шансы на все три медали в состязаниях женщин.

После того, как завершила свое выступление швейцарка Алессия Паганини, первой на лед вышла наша Анна Щербакова. Ее лучший результат был более чем на 40 баллов лучше личного рекорда Паганини - такова была разница в уровне подготовки наших и всех остальных фигуристок на этом турнире.

Анна Щербакова - вице-чемпионка Европы. Фото: REUTERS

Анна Щербакова - вице-чемпионка Европы.Фото: REUTERS

Чисто начав прокат, Щербакова шла хорошо. Однако же у Ани случилось падение с четверного лутца. Прям за полминуты до ее знаменитого момента с "переодеванием" по ходу проката. Но все равно запаса элементов и уровня мастерства хватило, чтобы почти на 40 баллов обойти швейцарку по первой оценке. У Паганини было 62,14, тогда как у Щербаковой - 100,58 сразу после проката!

- Она такая пластичная и органично вписывается в музыку. При этом у нее есть такая внутренняя сила, держать себя. Она сделала каскад лутц-тулуп лучше любого мужика на планете. Очень органичная стала, гибкая, и нога у нее высоко идет, - сказала в прямом эфире "Первого канала" Татьяна Тарасова.

Александра Трусова - третья. Фото: REUTERS

Александра Трусова - третья.Фото: REUTERS

И итоговая оценка Щербаковой оказалась фантастической. Она получила от арбитров 159,81 балла. И суммарно - 237,76 балла. Разрыв в 45 баллов от Паганини!

Следом за Щербаковой на лед вышла Александра Трусова со своей программой под саундтрек из "Игры Престолов". И на первом же своем четверном прыжке, лутце, Саша допустила падение. В сезоне это стало одной из ее "фишек" - постоянно Трусова падает в начале программы, но потом показывает отличные результаты.

Запаса прыжков хватает для того, чтобы конкурировать за высокие места. А вот уже второй четверной, тулуп - удался ей чисто. В каскаде с тройным тулупом. А затем по ходу программы последовало падение с еще одного четверного тулупа. Всего же у Саши были заявлены только 3 четверных прыжка. Тренеры пошли осознанно на такой шаг - раньше на старты завлялись и по пять четверных. Но не все Трусова исполняла чисто. И итог проката - 88,68 сразу после проката у Александры.

- Были, конечно, во второй половине программы сложнейшие каскады. Мы увидели четверной тулуп в каскаде с тройным. Не случись вот падения с первого четверного, ситуация была бы иной, - отметил в эфире "Первого канала" Алексей Ягудин.

Итоговый балл Александры за прокат - 150,39 балла. Суммарно же у нее - 225,34 балла. И Трусова проиграла 12 баллов Щербаковой.

И последней на лед вышла Алена Косторная, которая лидировала после короткой программы. К финалу программы у Косторной не получился тройной лутц - она упала на нем. 84,58 - первая оценка Косторной. Не без недочетов ее выступление было.

- В ее катании есть все, кроме четверных прыжков. Но свои 3,5 она делает "как дети в школу", - резюмировала Татьяна Тарасова прокат Косторной.

Алена Косторная - чемпионка Европы 2020. Фото: REUTERS

Алена Косторная - чемпионка Европы 2020.Фото: REUTERS

А вот олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался позитивно в адрес Алены:

- В программах наших девушек нет "пустого места". Даже заходя на элементы, они их усложняют, делая очень интересными программы.

Итоговая сумма Косторной - 155,89. Вторая по произвольной. И суммарно - 240,81 балла. И Алена - первая! Вся первая тройка - за нами. Косторная, Щербакова и Трусова вновь в лидерах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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