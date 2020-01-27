Зеленский провел встречу с бывшими узниками Освенцима в Польше

27 Янв. 2020 2020-01-27T01:21:49+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил на вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвица в Польше. Во время мероприятий он также провел встречу с бывшими пленники лагеря и их семьями.

- Видимо, человечество еще не придумало слов, которые могли бы описать несокрушимость и силу вашего духа, - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Президент незалежной также обратился к мировым лидерам с призывом не допустить проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.

- Международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. Должно стоять на страже гуманизма, толерантности и свободы. Остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества, - отметил глава государства.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Зеленский в последний момент передумал посещать Всемирный форум памяти Холокоста в честь 75-летия освобождения Освенцима, который накануне проходил в Израиле.

ИСТОЧНИК KP.RU