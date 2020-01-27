27 Янв. 2020 2020-01-27T06:23:02+03:00

При обстреле посольства США в Багдаде пострадали несколько человек Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

При обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" в Багдаде, а также посольства США пострадали несколько человек. По данным телеканала Al Sumaria, как минимум трое получили ранения различной степени тяжести.

Сообщается, что людей из здания посольства эвакуируют при помощи вертолета. Национальность пострадавших не уточняется.

- Мы в курсе сообщений о ракетных обстрелах международной зоны. Мы призываем власти Ирака выполнять свои обязательства по охране дипломатических объектов, - заявил представитель госдепартамента в разговоре с РИА Новости.

Как писал ранее сайт kp.ru, вечером в воскресенье, 26 января на территорию посольства США в Багдаде упали три ракеты. Одна из них поразила ресторан, который относится к дипмиссии. Три снаряда также упали рядом с американским посольством и 21 января. Власти США отмечают, ситуация в регионе остается напряженной.

ИСТОЧНИК KP.RU