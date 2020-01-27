В Москве началась проверка после анонимного сообщения о "минировании" метро
В Москве вновь получили угрозы о "минировании" всех станций метрополитена. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, специалисты уже приступили к проверкам. Сбоев в работе подземки не наблюдается, эвакуация пассажиров не проводится.
- Угрозы получили все станции метро, идут проверки, - сообщили в экстренных службах.
Это не первый раз за 2020 год, когда поступают анонимные сообщения о взрывных устройствах, которые якобы находятся на одной или сразу нескольких станциях метро в Москве. В последний раз такое сообщение поступало в минувший понедельник. Звонившие таким образом пытаются сорвать работу общественного транспорта. Напомним, за ложное сообщение о минировании предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет.
В понедельник 27 января такой же анонимный звонок заставил развернуть самолет, следовавший из Хабаровска в Москву.
ИСТОЧНИК KP.RU