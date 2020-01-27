В Хабаровске приземлился самолет после сообщения о минировании
В аэропорту Хабаровска благополучно приземлился самолет, следовавший рейсом SU1713 Хабаровск – Москва. Спустя почти час после вылета поступило анонимное сообщение о минировании воздушного судна. Капитан корабля принял решение развернуть борт с 262 пассажирами обратно в Хабаровск.
- Самолет благополучно сел, пострадавших нет,- сообщили в экстренных службах РИА Новости.
Самолет проверят кинологи и взрывотехники. Устанавливается личность звонившего. Как будут добираться до столицы пассажиры, которые вернулись обратно в аэропорт вылета, пока не известно. Вероятно, им предоставят места на других самолетах, следующих в Москву. Пока они ожидают информации в аэропорту Хабаровска.
По факту ЧП проводят проверку правоохранительные органы. За ложное сообщение о минировании по статье УК РФ Статья 207 Заведомо ложное сообщение об акте терроризма грозит наказание до 8 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU