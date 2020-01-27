Трамп считает разоблачения Болтона о шантаже Зеленского пиар-ходом
Президент США Дональд Трамп ответил за обвинения бывшего советника по национальной безопасности. В западных СМИ появилась информация, что на суде по импичменту в качестве одного из доказательств вины предоставят неопубликованные ранее записи Джона Болтона. Это черновики будущей книги политика. Одна из частей посвящена разговору Трампа с Зеленским. Именно этот телефонный разговор стал основанием для начала процеуры импичмента. Демократы утверждают - президент США оказывал давление на своего украинского коллегу. ключевым был вопрос оказания военной помощи США Украине.
Защита Трампа утверждала, что финансовая помощь Украине никак не связана с просьбой американского лидера к украинскому расследовать дело Байдена. Это утверждение опровергают записи Болтона.
- Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине привязывалась к расследованию в отношении демократов, в том числе в отношении семьи Байдена, - написал в твиттер Дональд Трамп.-Если Болтон сказал об этом, то только для того, чтобы продать свою книгу.
По мнению Трампа главными доказательствами его невиновности являются слова самого Зеленского и министра иностранных дел Украины.
Трамп принял отставку Болтона в сентябре 2019 года. По мнению американских политологов, причиной стали разногласия между советником и президентом в вопросах внешней политики.
ИСТОЧНИК KP.RU