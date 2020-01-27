2020-01-27T11:39:14+03:00
Политика

Трамп считает разоблачения Болтона о шантаже Зеленского пиар-ходом

По мнению американского президента, записи бывшего советника по национальной безопасности появились в разгар импичмента только ради того, чтобы Болтон смог потом выгодно продать свою книгу
Юлия САЛЬНИКОВА
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Разговор с Зеленским стал поводом для начала процедуры импичментаРазговор с Зеленским стал поводом для начала процедуры импичментаФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп ответил за обвинения бывшего советника по национальной безопасности. В западных СМИ появилась информация, что на суде по импичменту в качестве одного из доказательств вины предоставят неопубликованные ранее записи Джона Болтона. Это черновики будущей книги политика. Одна из частей посвящена разговору Трампа с Зеленским. Именно этот телефонный разговор стал основанием для начала процеуры импичмента. Демократы утверждают - президент США оказывал давление на своего украинского коллегу. ключевым был вопрос оказания военной помощи США Украине.

Защита Трампа утверждала, что финансовая помощь Украине никак не связана с просьбой американского лидера к украинскому расследовать дело Байдена. Это утверждение опровергают записи Болтона.

- Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине привязывалась к расследованию в отношении демократов, в том числе в отношении семьи Байдена, - написал в твиттер Дональд Трамп.-Если Болтон сказал об этом, то только для того, чтобы продать свою книгу.

По мнению Трампа главными доказательствами его невиновности являются слова самого Зеленского и министра иностранных дел Украины.

Трамп принял отставку Болтона в сентябре 2019 года. По мнению американских политологов, причиной стали разногласия между советником и президентом в вопросах внешней политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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