Трамп отправил «ястреба» Болтона на покой

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона:

«Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны Белому дому. Я, как и некоторые сотрудники моей Администрации, категорически не согласен со многими его предложениями, поэтому я попросил Джона подать в отставку. Она должна состояться сегодня. Я очень благодарен Джону за его службу», — написал Трамп в Твиттере.

70-летний Джон Болтон был его третьим по счету советником по нацбезопасности (см. «Конкретно»). По мнению политологов, поводом для этой отставки послужили серьезные разногласия в вопросах внешней политики — Ирана, Северной Кореи и Афганистана: взгляды на то, как решать все эти проблемы, у шефа и советника сильно различались.

— Что касается повода для отставки, то всё очевидно: Болтон крайне негативно относился к нынешним переговорам Трампа с «Талибаном» (афганская организация, считается террористической — ред.). Да, запланированный недавно визит представителей «Талибана» в Америку был отменён в последний момент — но Белый дом (в отличие от Болтона) рассчитывает продолжить эти переговоры, чтобы добиться примирения в Афганистане, — говорит эксперт по США, автор телеграм-канала «Президент Трамп» Малек Дудаков. — Были и другие причины. В 2019 году Болтона преследовала череда неудач. Он «курировал» Венесуэлу, пытался заместить президента Николаса Мадуро на самопровозглашённого лидера Хуана Гуаидо, но не преуспел.

Вдобавок, Трамп, в отличие от Болтона, является сторонником «разморозки» дипломатических отношений с основными оппонентами США — Ираном и Северной Кореей. А ещё теперь уже бывший советник не поладил с госсекретарем Майком Помпео. Так что отставка не удивительна.

— На следующей неделе я назову имя нового советника по нацбезопасности, — обещает магнат.

КОНКРЕТНО

В общем, всё как в одной детской книге: «эта должность проклята, больше года на ней не задерживаются». Два предшественника Болтона тоже не досидели до конца хотя бы первого срока их шефа-президента:

Герберт Макмастер (февраль 2017 — апрель 2018). Любил стращать Америку «российской угрозой», выступал против сокращения оборонных расходов (на что подумывал пойти Трамп во имя сбалансированного бюджета). А в ближневосточном конфликте не готов был однозначно поддержать Израиль (в отличие от Трампа). За всё это, вероятно, и поплатился.

Майкл Флинн (январь-февраль 2017). Занимал должность меньше месяца, был уличён в «страшном преступлении» — телефонных переговорах с российским посольством после победы Трампа (что является нормальной дипломатической практикой). После громкого скандала ушёл в отставку, никаких доказательств, что в тех звонках он мог разглашать военные тайны, так и не найдено.