Крашенинников: поправки только жёстко ограничат полномочия президента двумя сроками

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:45:51+03:00

Павел Крашенинников подчеркнул, что правки внесут изменения в действующую Конституцию, а не сформируют новую Фото: Андрей МИНАЕВ

Изменить размер текста: A A

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Павел Крашенинников рассказал, что среди 17 внесённых предложений две поправки по изменению преамбулы, поправки по первой и второй главам, три поправки по социальным гарантиям и предложения по статусу Совбеза, госсовета, а также изменению порядка избрания Госдумы.

Крашенинников подчеркнул, что правки внесут изменения в действующую Конституцию, а не сформируют новую. Кроме того, они не предусматривают «обнуления» сроков полномочий президента.

- Это как-то некрасиво по отношению к первому лицу государства, да и ко всему обществу, - рассказал он в интервью "Российской газете" и назвал "оскорбительными вбросами" такую информацию, распространяемую в соцсетях.

- Поправки только жестко ограничат полномочия президента двумя сроками, - отметил Крашенинников.

Напомним, что ранее президент Путин предложил в своём послании к Федеральному собранию закрепить приоритет Конституции перед международными договорами, передать Госдуме право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и федеральных министров, а также наделить президента правом формировать Государственный совет и определить его статус федеральным законом. В проекте закона правки для 22 статей российской Конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU