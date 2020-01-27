2020-01-27T11:45:51+03:00
Политика

Крашенинников: поправки только жёстко ограничат полномочия президента двумя сроками

В рабочую группу по изменению Конституции России поступили 17 предложений по корректировкам
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Павел Крашенинников подчеркнул, что правки внесут изменения в действующую Конституцию, а не сформируют новуюПавел Крашенинников подчеркнул, что правки внесут изменения в действующую Конституцию, а не сформируют новуюФото: Андрей МИНАЕВ
Изменить размер текста:

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Павел Крашенинников рассказал, что среди 17 внесённых предложений две поправки по изменению преамбулы, поправки по первой и второй главам, три поправки по социальным гарантиям и предложения по статусу Совбеза, госсовета, а также изменению порядка избрания Госдумы.

Крашенинников подчеркнул, что правки внесут изменения в действующую Конституцию, а не сформируют новую. Кроме того, они не предусматривают «обнуления» сроков полномочий президента.

- Это как-то некрасиво по отношению к первому лицу государства, да и ко всему обществу, - рассказал он в интервью "Российской газете" и назвал "оскорбительными вбросами" такую информацию, распространяемую в соцсетях.

- Поправки только жестко ограничат полномочия президента двумя сроками, - отметил Крашенинников.

Напомним, что ранее президент Путин предложил в своём послании к Федеральному собранию закрепить приоритет Конституции перед международными договорами, передать Госдуме право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и федеральных министров, а также наделить президента правом формировать Государственный совет и определить его статус федеральным законом. В проекте закона правки для 22 статей российской Конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Причиной крушения вертолета Коби Брайанта мог стать густой туман
Китай выделяет почти 9 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом: погиб уже 81 человек
Названы регионы, где продают самое дешевое мясо
Крашенинников: поправки только жёстко ограничат полномочия президента двумя сроками
Экономисты признали мечты россиян о высоких зарплатах неисполнимыми
Трамп считает разоблачения Болтона о шантаже Зеленского пиар-ходом
В нескольких регионах России объявлен желтый уровень погодной опасности
На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 человек
В Москве началась проверка после анонимного сообщения о "минировании" метро
Рогозин опубликовал видео процесса сборки ракет-носителей "Союз"
Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов впервые с ноября 2019 года
Возбуждено уголовное дело после того, как отец бросил двух сыновей в Шереметьево
Число жертв землетрясения в Турции возросло: погибли 39 человек
Около 6 тысяч россиян находятся на китайском острове Хайнань
Справку о трудовой деятельности можно будет получить в МФЦ
В Хабаровске приземлился самолет после сообщения о минировании
Тысячи людей вышли на улицы Лос-Анджелеса почтить память Коби Брайанта
Больше 4 тысяч туристов из китайского города Ухань находятся за границей
Пассажирский самолет приземлился на городской улице в Иране
У безработной москвички украли денег и украшений почти на 6 миллионов рублей
Фонд Билла Гейтса выделил $10 млн на борьбу с новым коронавирусом