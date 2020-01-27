2020-01-27T13:11:15+03:00
Политика

SANA: террористы готовят инсценировку химатаки в сирийском Алеппо

Таким образом боевики хотят остановить продвижение правительственной армии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В Сирии продолжаются столкновения боевиков и правительственной армииВ Сирии продолжаются столкновения боевиков и правительственной армииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Террористы совместно с отрядами наемников турецкой армии готовятся устроить инсценировку химической атаки против мирных жителей на западе сирийской провинции Алеппо.

Согласно данным агентства SANA, целью боевиков является привлечение внимания мировой общественности. Ожидается, что международные организации начнут обвинять Дамаск в случившемся, из-за чего правительственная армия не сможет продолжить наступательные действия.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе сирийские войска вынуждены были отступить из-за нападения боевиков в провинции Идлиб. Солдат атаковали две группировки общей численностью около 450 человек. Жертвами столкновений стали около 40 правительственных военных, более 80 получили ранения. Со стороны террористов погибли порядка 50 бойцов, не менее 90 пострадали.

Боевые действия продолжались на юге населенного пункта Джарджаназ и западной окраине Крарти

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кремле рассказали об обязанностях Мединского на новом посту
ФСБ приостановила следствие по делу в отношении украинских моряков
Песков: по вопросу Иссахар проводят процедуры для скорейшего принятия решения
Песков вновь подтвердил, что указа об отставке Суркова нет
Мэр Уханя готов уйти в отставку, если закрытие города вызовет недовольство
В здании министерства культуры Украины произошел пожар
Пассажирский самолет потерпел крушение в Афганистане
Эколог рассказал об опасностях бесснежной зимы
Передается ли вирус из Китая через посылки: эксперты рассказали, отказаться ли от интернет-покупок
SANA: террористы готовят инсценировку химатаки в сирийском Алеппо
Российские ученые нашли способ сделать тест ДНК в два раза дешевле
Почта Mail.ru не работает: 27 января произошел сбой в работе сервиса
Яровая внесла законопроект о расширении прав на профессиональное образование для женщин в декрете
Работа вместо учебы: более 60 процентов студентов вынуждены подрабатывать
Зариф назвал угрозы Трампа культурным терроризмом
Мишустин назначил четырех новых заместителей главы ФНС
Причиной крушения вертолета Коби Брайанта мог стать густой туман