SANA: террористы готовят инсценировку химатаки в сирийском Алеппо

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:11:15+03:00

В Сирии продолжаются столкновения боевиков и правительственной армии Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Террористы совместно с отрядами наемников турецкой армии готовятся устроить инсценировку химической атаки против мирных жителей на западе сирийской провинции Алеппо.

Согласно данным агентства SANA, целью боевиков является привлечение внимания мировой общественности. Ожидается, что международные организации начнут обвинять Дамаск в случившемся, из-за чего правительственная армия не сможет продолжить наступательные действия.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе сирийские войска вынуждены были отступить из-за нападения боевиков в провинции Идлиб. Солдат атаковали две группировки общей численностью около 450 человек. Жертвами столкновений стали около 40 правительственных военных, более 80 получили ранения. Со стороны террористов погибли порядка 50 бойцов, не менее 90 пострадали.

Боевые действия продолжались на юге населенного пункта Джарджаназ и западной окраине Крарти

ИСТОЧНИК KP.RU