23 Янв. 2020 2020-01-23T15:46:21+03:00

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Вечером в среду, 22 января, на сирийские войска в провинции Идлиб напали группировки боевиков общей численностью около 450 человек. В результате вооруженных столкновений погибли порядка 40 правительственных военных, не более 80 получили ранения. Данные предоставил российский Центр по примирению враждующих сторон.

По его информации, первая атака была осуществлена с наступлением темноты на направлении Абу-Джрейф - Самка. Около 200 боевиков запрещенной в РФ группировки "Исламская партия Туркестана" напали на позиции правительственных войск при поддержке 20 пикапов, двух БМП, танка и нескольких "джихад-мобилей".

Причем перед атакой они обстреляли военных с помощью "баллонометов", реактивных систем залпового огня и беспилотников. Населенные пункты Хуайн-эль-Шааф и Самка были захвачены.

Примерно в то же время на направлении Маар-Шмарин - Крати два отряда боевиков численностью около 250 человек напали на правительственные войска, вклинившись по фронту на глубину до 2,5 км. Их поддерживали 34 пикапа с пулеметами, два танка, боевая машина и автомобили с террористами-смертниками.

Потери среди боевиков составили около 50 человек, порядка 90 пострадали. Боевые действия продолжаются на юге населенного пункта Джарджаназ и западной окраине Крарти, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что США объясняют присутствие своих войск в Сирии именно тем, что правительство не может обеспечить эффективную борьбу с террористами в одиночку. На деле же большая часть страны освобождена от исламистов силами властей САР и российских военных.

ИСТОЧНИК KP.RU