В здании министерства культуры Украины произошел пожар

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:11:12+03:00

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В Киеве произошел пожар в здании министерства культуры. На последнем этаже трехэтажного здания, где располагается ведомство, люди почувствовали запах гари и дым. Сигнал о возгорании поступил около 10 часов утра.

- Пожарными подразделениями спасено четыре человека: двух с помощью автокабины, еще двое выведено по лестнице.- сказано в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавших среди сотрудников ведомства нет, помощь прибывших в месту ЧП медиков, в итоге не понадобилась. Причина пожара пока не известна, по предварительной версии, загорелись предметы в подсобном помещении в подвале.

В 2018 году произошел пожар в здании другого украинского министерства. В лифтовой шахте министерства финансов загорелись электрокабели. Тогда из помещений эвакуировали около 20 человек. Никому из них помощь медиков также не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU