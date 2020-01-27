2020-01-27T15:03:17+03:00
Экономика

Официальные курсы евро и доллара выросли в среднем на полрубля

Американская валюта подорожала на 53 копейки, а европейская - на 48
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Курсы евро и доллара взлетели вверхКурсы евро и доллара взлетели вверхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Центральный банк России установил официальные курсы валют на вторник, 28 января. Евро подорожал на 48,51 копейки - до 68,77 рубля, а доллар увеличился в стоимости на 53,49 копейки и теперь равнозначен 62,338 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, тем временем, выросла относительно показателей за выходные и понедельник. Увеличение составило 51,25 копейки, до 65,2358 рубля. Данные приводятся на официальном сайте ЦБ.

Тем временем, цена фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель на бирже ICE. Такого не было с ноября 2019 года. Сырье от WTI тоже подешевело на 2,29% - до 52,95 доллара.

Сайт kp.ru писал, что эксперты связывают такие колебания с распространением нового типа коронавируса. По мнению инвесторов, ситуация может негативно сказаться на спросе на углеводы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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