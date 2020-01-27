Состав президиума Госсовета утвердил Путин

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:50:51+03:00

Президент внёс в Госдуму законопроект о поправках к Конституции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Распоряжение о составе президиума Госсовета опубликовано на сайте правовой информации

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Президент России Владимир Путин утвердил состав президиума Государственного совета России. Его распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В тексте документа приведён состав президиума Государственного совета Российской Федерации. В него вошли: губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Ранее сайт kp.ru писал о предложенных Путиным поправках в Конституции. Одно из них стало формирование Государственного Совета «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".

ИСТОЧНИК KP.RU