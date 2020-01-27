2020-01-27T17:54:35+03:00
В мире

Депутат Рады от партии "Слуга народа" стал вице-президентом ПАСЕ

Ранее были утверждены полномочия украинской делегации в ассамблее
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук заявила, что депутат Верховной рады от партии президента "Слуга народа" был назначен вице-президентом ассамблеи.

Ранее были утверждены полномочия украинской делегации в ПАСЕ. Киев вернулся к полноценной работе в ассамблее.

- Представитель "Слуги народа" Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы, - говорится в официальном заявлении.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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