Депутат Рады от партии "Слуга народа" стал вице-президентом ПАСЕ
Ранее были утверждены полномочия украинской делегации в ассамблее
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Член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук заявила, что депутат Верховной рады от партии президента "Слуга народа" был назначен вице-президентом ассамблеи.
Ранее были утверждены полномочия украинской делегации в ПАСЕ. Киев вернулся к полноценной работе в ассамблее.
- Представитель "Слуги народа" Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы, - говорится в официальном заявлении.
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ИСТОЧНИК KP.RU