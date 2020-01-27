Толстой: Россия покинет ПАСЕ, если полномочия делегации РФ будут ограничены

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:12:00+03:00

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия покинет ПАСЕ в том случае, если полномочия делегации РФ будут ограничены.

Напомним, ранее с подачи представителей из Литвы, депутаты ассамблеи оспорили полномочия делегации из России.

При этом предложение поддержали не менее 30 депутатов из пяти национальных делегаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU