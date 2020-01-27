Толстой: Россия покинет ПАСЕ, если полномочия делегации РФ будут ограничены
Ранее депутаты ассамблеи оспорили полномочия российской делегации
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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия покинет ПАСЕ в том случае, если полномочия делегации РФ будут ограничены.
Напомним, ранее с подачи представителей из Литвы, депутаты ассамблеи оспорили полномочия делегации из России.
При этом предложение поддержали не менее 30 депутатов из пяти национальных делегаций.
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ИСТОЧНИК KP.RU