2020-01-27T15:12:00+03:00
Политика

Толстой: Россия покинет ПАСЕ, если полномочия делегации РФ будут ограничены

Ранее депутаты ассамблеи оспорили полномочия российской делегации
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия покинет ПАСЕ в том случае, если полномочия делегации РФ будут ограничены.

Напомним, ранее с подачи представителей из Литвы, депутаты ассамблеи оспорили полномочия делегации из России.

При этом предложение поддержали не менее 30 депутатов из пяти национальных делегаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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