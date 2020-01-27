Голикова: Около 18,5 миллиона россиян находятся за чертой бедности
По словам вице-премьера, большинство из них - семьи с детьми
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что порядка 18,5 миллиона россиян находятся за чертой бедности. Большинство из них - семьи с детьми.
Голикова также рассказала, что в этом году на пособие на детей от 3 до 7 лет могут претендовать 2,4 миллиона россиян.
Так, расходы бюджета составят порядка 159 миллиардов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU