27 Янв. 2020 2020-01-27T19:23:30+03:00

В 2020 году более 2 миллионов россиян претендуют на пособия на детей от 3 до 7 лет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вице-премьер заявила, что расходы бюджета составят около 159 миллиардов рублей

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году 2,4 миллиона россиян будут претендовать на пособие на детей 3-7 лет.

Голикова отметила, что расходы бюджета составят порядка 159 миллиардов рублей.

- Предполагаемый объем расходов как федерального бюджета, так и бюджета регионов составит порядка 159 миллиардов рублей, - подчеркнула вице-премьер России.

При этом Голикова подчеркнула, что пока это лишь предполагаемая сумма, пишет "Интерфакс".

- Сложно понять контингент, который будет претендовать на выплату этого пособия, - отметила вице-премьер.

Она также подчеркнула, что ожидается, что на новый материнский капитал смогут претендовать 558 тысяч человек - за первого ребенка и 551 тысяча человек за второго ребенка.

Накануне президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны обеспечить ежегодную индексацию маткапитала до 2026 года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин поручил сократить сроки оформления документов на маткапитал. Правительство должно выполнить поручение до 31 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU