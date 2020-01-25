Путин поручил сократить сроки оформления документов на маткапитал
Президент России Владимир Путин поручил правительству сократить сроки рассмотрения документов на получение материнского капитала.
«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на сокращение сроков рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала», - говорится в поручение, опубликованном на сайте Кремля.
Сократить сроки оформления документов предлагается за счёт организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда и банками, которые предоставляют ипотеку.
Правительство должно выполнить поручение до 31 июля 2020 года.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее российский лидер заявил, что сроки оформления документов на маткапитал сократят вдвое, а сам процесс автоматизируют. Более того, глава государства сообщил, что выплаты можно тратить сразу после рождения первенца.
ИСТОЧНИК KP.RU