Путин поручил сократить сроки оформления документов на маткапитал

25 Янв. 2020 2020-01-25T15:53:24+03:00

Правительство должно выполнить поручение до 31 июля 2020 года

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Президент России Владимир Путин поручил правительству сократить сроки рассмотрения документов на получение материнского капитала.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на сокращение сроков рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала», - говорится в поручение, опубликованном на сайте Кремля.

Сократить сроки оформления документов предлагается за счёт организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда и банками, которые предоставляют ипотеку.

Правительство должно выполнить поручение до 31 июля 2020 года.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее российский лидер заявил, что сроки оформления документов на маткапитал сократят вдвое, а сам процесс автоматизируют. Более того, глава государства сообщил, что выплаты можно тратить сразу после рождения первенца.

ИСТОЧНИК KP.RU