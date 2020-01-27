2020-01-27T19:14:57+03:00
Общество

Голикова оценила расходы на горячее питание для учащихся школ

По словам вице-премьера РФ, на данный момент стоимость оценивается в размере около 53 миллиардов рублей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о сумме расходов на горячее питание для учеников начальных классов в РФ. Так. на данный момент стоимость оценивается в размере около 53 миллиардов рублей.

- Когда будет учебный год, это порядка 53 миллиардов рублей. Но сейчас, если мы будем входить в год 2020 с 1 сентября учебного года, общую цифру мы оцениваем в 11,2 миллиарда рублей, - отметила вице-премьер.

Напомним, во время ежегодного послания к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что все школьники начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Послание Путина федеральному собранию. Путин про повышение рождаемости и материнский капитал..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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