Голикова оценила расходы на горячее питание для учащихся школ

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:14:57+03:00

По словам вице-премьера РФ, на данный момент стоимость оценивается в размере около 53 миллиардов рублей

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Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о сумме расходов на горячее питание для учеников начальных классов в РФ. Так. на данный момент стоимость оценивается в размере около 53 миллиардов рублей.

- Когда будет учебный год, это порядка 53 миллиардов рублей. Но сейчас, если мы будем входить в год 2020 с 1 сентября учебного года, общую цифру мы оцениваем в 11,2 миллиарда рублей, - отметила вице-премьер.

Напомним, во время ежегодного послания к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что все школьники начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

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ИСТОЧНИК KP.RU